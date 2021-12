Palermo, il direttore d'orchestra Gabriele Ferro cittadino onorario

Il maestro Gabriele Ferro è un nuovo cittadino onorario di Palermo. La cerimonia di conferimento al direttore musicale onorario del teatro Massimo da parte del sindaco Leoluca Orlando si è svolta stamani a Palazzo delle Aquile, presenti tra gli altri, il sovrintendente ed il direttore artistico della Fondazione Teatro Massimo, Francesco Giambrone e Marco Betta.

«Il conferimento della cittadinanza onoraria - ha detto Leoluca Orlando - è un atto di gratitudine e di ammirazione per la sua straordinaria attività artistica e musicale che lo vede protagonista in tutti i principali teatri del mondo. Questo riconoscimento è espressione di un sentito ringraziamento per il suo impegno nella direzione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e del Teatro Massimo del quale attualmente è direttore musicale onorario».

