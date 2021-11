Musica al Buccheri La Ferla di Palermo, concerto del Duo RomAnce

Sabato 20 novembre alle 18 nell’Aula Polifunzionale dell’ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli si terrà il concerto “Duo RomAnce” in cui si esibiranno Emanuele Anzalone al clarinetto e Mario Romeo alla fisarmonica.

Con la chiusura della stagione estiva, già dal 22 ottobre i concerti sono stati spostati dall’“Angolo della Musica” all’aula Polifunzionale per dare il via alla stagione invernale.

L’ingresso sarà libero e aperto a tutti per favorire la condivisione di un momento di normalità, purtroppo ancora in pandemia, in compagnia di buona musica.

I pazienti potranno seguire l’esibizione in filo diffusione nelle stanze di degenza o nei viali dell’Ospedale all’aperto in cui viene garantito il giusto distanziamento sociale.

L’ultimo appuntamento del palinsesto 2021 si terrà l’8 dicembre alle 10 nella Chiesa Madonna delle Lacrime, durante il quale si esibirà il soprano Martina Saviano accompagnata dal maestro Diego Cannizzaro all’organo.

Il concerto è organizzato dal Superiore dell’Ospedale fra Alberto Angeletti con la Direzione artistica del Maestro Diego Cannizzaro.

