Palermo, Carmen Sottile in concerto per Sicilian Music Wave

Proseguono gli appuntamenti con la musica da camera presso la chiesa di San Giovanni Decollato, sita nell’omonima piazzetta a Palermo, con il nuovo appuntamento di “Sicilian Music Wave”, rassegna organizzata da Ars Nova Palermo in collaborazione con l’associazione “Parco del Sole”.

Sabato 20 novembre, alle 19, Carmen Sottile, giovanissima e talentuosa pianista, eseguirà musiche di Ludwig

Van Beethoven, Frederic Chopin, Franz Liszt e Giuseppe Verdi.

Il concerto sarà preceduto da una lettura tratta da “Viaggio in Sicilia del Signor Barone Hermann von Riedesel”, viaggiatore diplomatico e ministro tedesco che, tra il 1766 e il 1767 compì un viaggio in Sicilia. Goethe durante il suo viaggio in Sicilia, nel 1787, cita von Riedesel come suo mentore e guida di viaggio, avendo egli letto il libro in questione. Questo “Viaggio in Sicilia” fu stampato, nella versione tradotta in italiano, in Palermo nel 1821 dalla tipografia di Francesco Abbate.

L’iniziativa conferma l’attenzione sia alla pratica musicale d’arte sia all’impegno sociale e si inserisce nel programma di promozione territoriale “d’autunno 2021”, curato dall’associazione “Ballarò significa Palermo” oltre a collegarsi alla raccolta fondi #Sostieni il progetto BallarArt, finalizzata a sostenere l’uso dei linguaggi espressivi nei percorsi formativi espressivo-creativi per bambini e ragazzi a Palermo.

L’ingresso prevede un biglietto per posto unico di € 8 (ridotto a € 4 per coloro che contribuiranno alla raccolta fondi #Sostieni il progetto BallarArt promossa da Ballarò significa Palermo d’intesa con Ars Nova), ed è acquistabile online all’indirizzo www.liveticket.it/arsnovapa oppure alla biglietteria prima del concerto dalle ore 18:30.

Sulla base della vigente normativa, l’accesso è consentito solo ai possessori di Green Pass.

