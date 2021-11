David Seppia in concerto, l'artista palermitano presenta i suoi inediti al Re Mida

Una smisurata passione per la musica sin da piccolo, David Seppia inizia a cantare all’età di 15 anni, componendo, da autore, molteplici brani di genere Indie-pop tendente al punk e frequentando diversi corsi privati di Voice Kraft, dove perfeziona la sua tecnica vocale.

Negli ultimi due anni Seppia - oltre ad avere partecipato a diversi contest nazionali, come Sanremo tour nel 2018 - ha superato i 400mila streams su spotify con tutte le sue pubblicazioni, distribuite da Artist First sotto l’etichetta di Future Artist di Napoli. Nell’estate del 2019 al guitar day a Cefalù, il giovane cantautore palermitano ha aperto il concerto del chitarrista di De Gregori.

Tanti i live svolti fino ad oggi in diversi locali di Palermo, ma l’evento più grande ed importante è atteso per il prossimo 20 novembre: Seppia sarà in concerto per la prima volta al ‘Re Mida’ con tutti i suoi singoli pubblicati e con i suoi nuovi inediti alle porte.

Il giovane cantautore si esibirà con la sua band, composta da: Ciccio Foresta, Emanuele Lo Giudice, Emanuele Proia, Flavio Magliozzo. “E’ una grande emozione per me, finalmente qualcosa di veramente mio che mi farà esprime al massimo la mia attuale forma artistica. Non vedo l’ora di far sentire i nuovi inediti e di cantare i miei brani più conosciuti come “Alla fine arrivi tu” “Cera”. Nella mia città, il mio primo concerto con un cuore immenso per chi sarà presente e canterà con me per il supporto dell’arte, della musica nella mia regione, nella mia casa, io sarò qui a divertirmi con ciò che amo fare”.

© Riproduzione riservata