Palermo, il burlesque dalla mostra pittorica allo spettacolo live di Katya Randazzo

Si concluderà domenica 7 novembre la mostra pittorica The Golden Age of Burlesque del pittore palermitano Giancarlo Rubino, presso la galleria Tredarte di via Sampolo 100. La mostra - idealmente dedicata a Marilyn Manson e ispirata al Burlesque - non poteva che prevedere un finissage di forte effetto, col Critico d’arte, Katya Randazzo, che presenta e poi si spoglia per esibirsi in una performance di burlesque.

Sì, l’intento di Giancarlo Rubino è proprio quello di lasciare il pubblico senza fiato, non solo con le sue opere, dal linguaggio espressivo contemporaneo e dissacrante, ricco di suggestioni e riferimenti culturali al mondo del rock, in particolare a Marilyn Manson e al burlesque. Riferimenti allo spettacolo e alla musica dunque, dove le opere d’arte, in un connubio strabiliante perfettamente amalgamato, creano un contesto decisamente spettacolare, dove lo stesso Artista è parte integrante di questo spettacolo: l’abbigliamento estroso, il trucco stravagante, l’esibizione di burlesque del Critico d’arte, tutto è un caleidoscopio di elementi che Ha lo scopo di stupire e sorprendere, lasciare tutti a bocca aperta.

