"Tutto accade" e Alessandra Amoroso si racconta a Rgs

Tutto accade e nulla è un caso. E se lo dice Alessandra Amoroso c’è da crederci: perché c’è voluto il lockdown per guardarsi dentro e Alessandra lo ha fatto. “Tante canzoni sono arrivate in momenti particolari, parecchie anche prima del lockdown. Ma ognuna è legata ad un periodo, a qualcuno, a qualcosa. Ho voglia di trasmettere energia e carica, ho il desiderio di stringere e abbracciare tutti quelli che hanno partecipare al progetto”. Che è poi il nuovo album di inediti, Tutto accade, appunto, composto da 14 brani che vantano le firme di Paolo Antonacci, Davide Petrella, Federico Zampaglione, Federica Abbate, Giordana Angi, Rocco Hunt, Roberto Casalino, Cheope, Virginio Simonelli, e tanti altri. “Ho voluto ribaltare il genere, il mio genere, aprire una porta ma senza violenze, per far capire alla mia “gente” che si può essere nuovi. E belli”. Alessandra Amoroso lo racconta ai microfoni di Rgs, intervistata da Marina Mistretta, domani (sabato 30 ottobre) alle 9 e alle 16, domenica (31 ottobre) alle 8 e alle 18. La cantante pugliese (di Galatina! Che Forbes indica come uno dei luoghi da non perdere in Italia) era attesa negli store Feltrinelli di Palermo e Catania, ma proprio la situazione della Sicilia orientale l’ha spinta a posticipare le date: aggiunge Messina il 12 novembre, poi il 22 Catania e il 23 alla Feltrinelli di Palermo. “Non vedo l’ora di tornare in Sicilia, che in questo momento sta attraversando un periodo difficilissimo e la vorrei abbracciare forte forte, a distanza: ma tornerò, torneremo, più forti di prima”.

© Riproduzione riservata