Palermo, un biscotto e un'opera d'arte per celebrare la pomelia

Un biscotto speciale e un’opera d’arte per celebrare i duecento anni della pomelia, la pianta simbolo dell’Orto Botanico di Palermo, e per promuovere il messaggio del rispetto dell’ambiente, della sostenibilità con un occhio sempre attento alla solidarietà. È il progetto di Tiziana Serretta «Arte, Cultura e Sociale» , in collaborazione con Barbera&Partners di Nadia Speciale.

Sarà presentato giovedì prossimo, 28 ottobre, alle 10, nella sala Lanza dell’Orto Botanico, nell’ambito della conferenza stampa di presentazione della manifestazione «Zagara d’autunno 2021», la mostra- mercato di giardinaggio e florovivaismo, giunta alla 21/ma edizione in programma all’Orto Botanico dal 29 ottobre al primo novembre. In esposizione l’opera d’arte realizzata dall’artista Daniela Forcella, in collaborazione con Tiziana Serretta, e il biscotto d’arte, creato dalla stessa Serretta e realizzato rigorosamente a mano con farine biologiche e vegane dal maestro Paolo Forti, che celebra la pomelia. Il ricavato delle vendite dell’opera d’arte e del biscotto verrà devoluto in parte per un’iniziativa a favore dell’Orto Botanico.

