Palermo, alla Sala Strehler del Biondo in scena "Una giornata particolare"

Ad inaugurare il cartellone della stagione 2021-22 della Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, sabato 16 ottobre alle ore 21, sarà lo spettacolo «Una giornata particolare» del danzatore Gregorio Samsa, in scena fino al 31, regia e drammaturgia di Eugenio Barba, Julia Varley e Lorenzo Gleijeses, che ne è anche protagonista.

Nato dalla collaborazione tra Barba e l’attore Lorenzo Gleijeses, lo spettacolo, prodotto dal Biondo Palermo e da Gitiesse Artisti Riuniti, in collaborazione con Nordisk Teaterlaboratorium, interseca tre diversi nuclei narrativi: alcuni elementi biografici di Franz Kafka, la vicenda del personaggio centrale de La metamorfosi, Gregorio Samsa, e quella di un immaginario danzatore omonimo. Samsa è convinto che, attraverso una ripetizione ossessiva delle sue partiture, sia possibile arrivare ad un altro livello di precisione tecnica e di qualità interpretativa ma, di contro, il suo perfezionismo lo catapulta in un limbo in cui si erodono i confini tra reale e immaginario, lavoro e spazio intimo, tra teatro e vita quotidiana. Si scontrano, allora, le esigenze del mondo esterno e le sue profonde necessità personali.

«Il protagonista - si domanda Lorenzo Gleijeses - ripete le sue sequenze coreografiche come un novello Sisifo per una pulsione psicopatologica? Oppure è semplicemente mosso dal desiderio di spingere al massimo i risultati del suo lavoro e dal sogno utopico di superare i limiti imposti dalla sua natura umana? I movimenti che Gregorio prova senza posa sono frutto di un impegno professionale e di un lavoro di concezione minuzioso tale da acquisire una ponderatezza e un equilibrio che le azioni della sua vita reale non possiedono. Gregorio è come un ragno che non può evitare di tessere la propria tela».

