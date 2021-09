Palermo, il ritorno del maestro Ferro: dirigerà l'orchestra del Massimo

Il direttore musicale onorario del Teatro Massimo di Palermo Gabriele Ferro torna sul podio dell’Orchestra del Teatro di piazza Verdi, venerdì 1 ottobre alle 20,30 per dirigere musiche di due grandi compositori siciliani, eccellenze assolute del nostro patrimonio musicale: Vincenzo Bellini e le sue sinfonie giovanili e Aldo Clementi, con la rapsodia per soprano, contralto e orchestra, che il compositore dedicò a Goethe e a Schubert. Chiude il programma la Sinfonia «Tragica» di Schubert. Soprano è Gabriella Costa, contralto Adriana Di Paola. Il concerto, appositamente immaginato per rendere omaggio al grande compositore siciliano verrà presentato anche il 30 settembre al Teatro Bellini di Catania nell’ambito del «Tributo a Vincenzo Bellini», manifestazione promossa dalla Regione siciliana.

