Secondo film in cantiere per I Soldi Spicci, il duo palermitano: "Noi siamo pronti"

Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, il duo comico palermitano noto come “I Soldi Spicci”, annunciano la preparazione del loro secondo film e lo fanno con un post sulla loro pagina Facebook.

Dopo il successo del primo film “La fuitina sbagliata”, che nel 2018 la pellicola ha ottenuto un grande successo, sbancando letteralmente i botteghini di molti cinema italiani, I Soldi Spicci sono pronti a tornare sul grande schermo con una nuova pellicola.

Ad annunciarlo sono gli stessi Claudio e Annandrea che sulla loro pagina Facebook hanno pubblicato una foto che li ritrae sorridenti mentre tengono in mano il copione del secondo film. “Che ne dite … 98 pagine di copione possono bastare per iniziare a girare il nostro SECONDO FILM?!?! Noi siamo pronti!”, recita la didascalia, che sotto riporta anche l’hashtag “RegiaDeiSoldiSpicci”.

Amici, colleghi e fan hanno accolto con entusiasmo la notizia inondando il post con una pioggia di like e commenti. In riferimento al fatto che sulla prima pagina del copione campeggi la scritta in maiuscolo “Secondo film”, i Sansoni, duo comico di fratelli palermitani, scrivono: “Ma il titolo è proprio “Secondo Film”? Chiediamo per un complottista. Belli siete”.

Mentre Roberto Lipari commenta così dopo l’emoticon di un cuore: “Non vedo l’ora di commentare con un cuore anche la foto del copione con scritto 31esimo Film”, a cui i protagonisti hanno risposto: “we love u sooooo much”.

Il film ‘La fuitina sbagliata’, diretto da Mimmo Esposito (premiato come miglior regista esordiente dell'anno al Capri Hollywood International Film Festival 2018) e scritto dagli stessi comici in collaborazione con Marco Alessi e Salvo Rinaudo è stato anche selezionato dal Toronto International Film Festival e nel 2020 è approdato su RaiDue con grande soddisfazione – naturalmente – dei protagonisti. Chissà dove li porterà la seconda pellicola in cantiere.

