Giornata europea delle Lingue, eventi a Palermo all'insegna del pluralismo

Appuntamento al 26 settembre a Palermo per la giornata europea delle Lingue, giunta alla sua 20esima edizione.

Dalle 17 alle 21, ai Cantieri Culturali alla Zisa, presso il Cre.Zi Plus, si svolgeranno diverse attività per adulti e bambini in collaborazione con l'International House, il Goethe Zentrum, l'Instituto Cervantes, la Casa Officina, la Comunità Ellenica Siciliana e l'Officina di Studi Medievali.

Questa giornata è stata istituita nel 2001 dal Consiglio Europeo di Strasburgo per promuovere il pluralismo in tutto il continente.

In attesa di questa giornata, il 17 e il 18 settembre, l'Institut français organizza due giornate di orientamento per presentare corsi e offerta formativa sempre ai Cantieri Culturali alla Zisa. Sarà possibile testare gratuitamente il proprio livello di conoscenza della lingua. Necessaria la prenotazione telefonica al numero 091 212389, o attraverso la compilazione di un modulo online sul sito www.institutfrancais.it.

