Fabrizio Bosso presenta il suo nuovo progetto "We4": il concerto allo Spasimo di Palermo

Il complesso monumentale Santa Maria dello Spasimo a Palermo questo fine settimana ospita il noto artista Fabrizio Bosso. In scena con il suo nuovo progetto musicale "We4", per "Spasimo 2021 - musiche di una nuova alba", venerdì 3 e sabato 4 settembre con un doppio turno, alle 20 e alle 22.

Sul palco oltre a Bosso alla tromba anche Julian Oliver Mazzariello al piano, Jacopo Ferrazza al contrabbasso, Nicola Angelucci alla batteria. "We4" è l'ultima fatica discografica del quartetto di Fabrizio Bosso, uscito a novembre 2020 per la Warner Music. Registrato a Roma, il 5 giugno 2020, subito dopo il confinamento forzato dovuto all'epidemia del coronavirus, We Four è il frutto del lavoro del quartetto guidato dal trombettista.

"Questo è il suono del mio presente - spiega Bosso -e loro sono, oltre che degli amici, anche i musicisti che mi appagano di più sul palco, perché capaci di tirare fuori il suono che ho in testa".

