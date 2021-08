"Aspettando Giufà" apre la 54esima stagione del teatro Libero a Palermo

Il teatro Libero a Palermo si prepara ad avviare la sua 54esima stagione. Si inizia con lo spettacolo "Aspettando Giufà", scritto e diretto da Claudia Puglisi.

L'appuntamento è per domani alle 21.15, con repliche giovedì e venerdì Lo spettacolo vuole essere un invito al movimento, all’azione.

Giufà rompe la quarta parete, come il caso rompe la tranquillità della nostra vita e ci pone davanti all’imprevisto. Eroe dell’era post-Covid crede nella scienza e si rivolge agli esseri umani, per fare in modo che ognuno agisca la propria vita consapevolmente.

