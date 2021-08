"Vivere nell'arte", le ceramiche siciliane in mostra a palazzo Abatellis di Palermo

Le ceramiche siciliane in mostra al museo regionale di palazzo Abatellis a Palermo, nell'ambito della rassegna "Vivere nell'arte". L'inaugurazione è in programma per venerdì alle 19.30.

Sempre in programma per venerdì altre due mostre: “Imperatori e Dame” a palazzo Mirto e “Simboli, miti e allegorie” all'Oratorio dei Bianchi.

“Tre interessanti mostre che celebrano l'operosità e l'originalità della produzione ceramica in Sicilia in un tempo di grande fermento culturale. Un omaggio all'arte – sottolinea l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà - ma anche alla laboriosità di un popolo che ha sempre saputo interpretare, con particolare gusto estetico, anche gli oggetti della quotidianità".

© Riproduzione riservata