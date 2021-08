Le... scomposizioni musicali di Amalia Gré al My Way Festival di Lercara Friddi

Amalia Gré protagonista del My Way Festival di Lercara Friddi. Il concerto stasera - 19 agosto - alle 21.30 all’Arena Frank Sinatra.

L'artista pugliese Amalia Gré (Amalia Grezio, nata a Miggiano, in provincia di Lecce, nel 1964), dopo essersi laureata all’Accademia delle Belle Arti di Perugia in scenografia teatrale, si è trasferita nel 1993 a New York, dove è stata seguita dalla famosa cantante jazz Betty Carter. Si è esibita in numerosi locali newyorkesi, ha studiato alla scuola per artisti Black Nexxus con Susan Batson (coach e guru di Madonna, Nicole Kidman e Tom Cruise). A New York ha imparato il jazz. «Volevo portare alla luce questa parte di me e regalarla agli altri», racconta la cantante, che scompone le melodie originali in spericolate destrutturazioni e sorprendenti riedificazioni.

Il Festival è stato voluto fortemente dall’amministrazione comunale di Lercara, paese di origine del nonno e del padre di Frank Sinatra, che dedica a The Voice ogni anno la rassegna. Il My Way Festival è organizzato in collaborazione con la Fondazione Brass Group e il patrocinio della Regione (assessorato Turismo e Spettacolo). La direzione artistica è di Vito Giordano e il coordinamento di Salvino Castiglia. Il Festival organizza anche la mostra fotografica Il mio modo di ascoltare la musica, con gli scatti di Arturo Di Vita, fotografo ufficiale del Brass, che da quasi un ventennio immortala i big del jazz. Accanto ai momenti musicali anche lo show cooking A tavola con Frank, a cura dello chef Rosario Matina e del giornalista enogastronomico Mario Liberto.

