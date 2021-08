A Bagheria il concerto dei Coma Cose, in apertura Picciotto e De Almeida

A Bagheria arrivano i Coma Cose. Il concerto, al Piccolo Parco Urbano della città di Guttuso, è in programma domenica 22 agosto (start ore 21, biglietti su TicketSms.it, c’è anche la possibilità di prenotare il servizio di bus navetta dalla stazione di Palermo). Lo spettacolo è organizzato da GoMad Concerti, Palermo Suona e Beatfull Festival con il patrocinio del Comune di Bagheria.

In apertura, dalle 19, il djset di The Popshock e i live di Picciotto, De Almeida e Kid Gamma feat Scelta. L’organizzazione annuncia che ogni due biglietti venduti, verrà piantato un albero con l’obiettivo di riempire di verde il Piccolo Parco Urbano.

I live dei Coma Cose da sempre sono fortemente evocativi e punteggiati da attimi capaci di diventare iconici, come il gioco di sguardi portato sul palco dell’Ariston. Sulla scia del successo del brano sanremese Fiamme negli occhi e con l’entusiasmo di condividere dal vivo con i fan le canzoni del nuovissimo album Nostralgia, i Coma Cose porteranno in scena uno spettacolo coinvolgente, con una formazione allargata e inedita. Non mancheranno in scaletta i brani che hanno segnato la storia d’amore e rivalsa di Fausto e California, quel formidabile viaggio che li ha portati in soli tre anni a imporsi nel panorama cantautorale italiano.

