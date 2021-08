RestArt a Palermo, l'Arianna art ensemble in concerto a Palazzo Abatellis

L'associazione MusicaMente partecipa alla manifestazione RestArt Palermo con un concerto dell'Arianna Art Ensemble. Lo spettacolo intitolato "Caratteri e colori del seicento Italiano", è in programma domani, 19 agosto, alle 21.30, nell'atrio di Palazzo Abatellis ed è un viaggio musicale nell'Italia a cavallo tra il cinquecento e il seicento.

L'Arianna Art Ensemble è composto da Sara Bagnati al violino, Alessandro Nasello al flauto, Marco Lo Cicero al violone e Cinzia Guarino al clavicembalo. Il repertorio in programma alterna sonate per due strumenti soprano e basso, ossia flauto e violino accompagnati dal violone, a sonate per strumento solo e basso dove quest'ultimo, ossia il violone diventa il solista.

Si tratta di un repertorio figlio di un'epoca di passaggio: il materiale di base e molti stilemi sono ancora pienamente rinascimentali, ma le forme tendono già al mondo barocco della "seconda pratica", ossia la tendenza a cristallizzare le voci in solista e basso continuo abbandonando la polifonia rinascimentale.

