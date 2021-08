Il clarinettista palermitano Mattaliano in concerto alla Tonnara Florio col pianista Morelli

Il clarinettista palermitano Giovanni Mattaliano e il pianista italo-francese Nico Morelli in concerto giovedì 19 agosto alla Tonnara Florio di Palermo. Mattaliano e Morelli sono entrambi compositori ed improvvisatori. Ingresso alle ore 20, lo spettacolo dopo la cena. «Un’immersione tra le canzoni del mondo», annunciano i due musicisti, con omaggi a Piazzolla, alle raffinatezze di Duke Ellington, Morricone, Sidney Bechet e composizioni mediterranee dello stesso Mattaliano, nel dialogo in armonia tra i luoghi del mare e le storie musicali dei due artisti.

Mattaliano è clarinettista, sassofonista, compositore, improvvisatore, direttore d'orchestra ed editore. Nato a Palermo nel 1969, ha studiato al liceo classico, al Conservatorio di Palermo e all’Accademia Perosi di Pescara, laureandosi in clarinetto e musica da camera. Ha tenuto circa 2.500 concerti in alcuni tra i principali teatri italiani con tournée in tutta Europa, America, Cina, Nord Africa. Musicista jazz classico con interesse per la recitazione, regia teatrale applicata ai suoi lavori e scrittura di versi sonori, ha duettato con Sting nella prima italiana dello spettacolo Simphonicity. È direttore artistico del Clarinet Sicily Festival, giunto alla IV edizione.

Nico Morelli è nato a Taranto nel 1965. Diplomatosi presso il Conservatorio di Taranto, parte per Roma dove segue dei corsi di perfezionamento di piano classico con Aldo Ciccolini. Si specializza nello studio del jazz e nel 1993 esce il suo primo album, Behind the Window. Nell’aspetto improvvisativo il pianista si accosta al suono dei neri americani. Nico Morelli è inoltre l’erede della tradizione musicale italiana per la quale l’attaccamento all’armonia e alla melodia è preponderante.

