A Palermo i successi dei Matia Bazar con Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale

«Era il lontano 1975…». E chi lo ferma più Carlo Marrale? Da quel primo Un disco per l’estate, dove nacque Stasera… che sera! – ma non arrivarono a Saint-Vincent – è tutto un rotolarsi di ricordi, aneddoti, figurine e figuracce, premi restituiti, immagini dimenticate, palcoscenici festanti. E loro, i Matia Bazar, amati dappertutto, Antonella, Carlo, Piero e Aldo. Poi si cambia, la Ruggiero lascia nel 1990 e arriva Laura Valente, nove anni dopo ecco Silvia Mezzanotte. Che oggi ritorna in scena con uno spettacolo affettuoso, una carezza ai Matia, accanto proprio a Marrale. I due non avevano mai lavorato insieme, Carlo lasciò il gruppo nel ’93: ma si sono «riconosciuti» e lo racconteranno domani sera - 3 agosto - a partire dalle 20,30 alla Tonnara Florio, nella borgata dell'Arenella, a Palermo, per la nuova rassegna di Zaharaziz e Karol, curata da Pippo Balistreri.

«La particolarità di questo nostro progetto nasce dal fatto che Carlo e io abbiamo viaggiato paralleli nel mondo dei Matia Bazar, ma ad un certo punto ci siamo ritrovati– racconta Silvia Mezzanotte - e ci siamo riappropriati di tutti i successi del gruppo, le canzoni che Carlo non ha composto (che sono poche), quelle che io non ho cantato. Ecco, il nostro è un viaggio nella famiglia Matia, con tantissima leggerezza». A partire da Per un’ora d’amore, Solo tu, Mister Mandarino, C’è tutto un mondo intorno, Piccoli giganti, Dedicato a te, senza dimenticare Vacanze romane, Cavallo bianco, Ti sento, Brivido caldo e Messaggio d’amore, brano con il quale Silvia Mezzanotte ha portato, per la seconda volta, i Matia Bazar sul podio di Sanremo.

Ricordi e suoni che questa estate si inseguono nell'Isola. Silvia Mezzanotte infatti ha già tenuto tre concerti in Sicilia nel mese di luglio, a Salina, Messina e Milazzo. Assieme a Marrale, dopo la tappa di Palermo, canterà il 10 agosto a Mazara del Vallo. Il 14, nella notte di Ferragosto, tornerà a Salina in trio. E il 27, sempre ad agosto, sarà ad Augusta come special guest con l'orchestra.

