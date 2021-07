Un monolite in ricordo di Tusa e biscotti vegani per celebrare la Sicilia: l'evento a Palermo

Un monolite per ricordare Sebastiano Tusa, l'archeologo a assessore regionale ai Beni culturali morto a 66 anni presso Bishoftu, in Etiopia, nell'incidente aereo del volo Ethiopian Airlines 302, partito da Addis Abeba e diretto a Nairobi.

Il progetto prevede anche una "limited edition" di biscotti vegani, con i più importanti e storici simboli della Sicilia. La presentazione si terrà domani nella sede della Soprintendenza del Mare.

"Si tratta di un progetto unico e originale - spiega Tiziana Serretta - realizzato grazie ad una proficua sinergia di intenti e soprattutto alla condivisione dell'amore per l'amata Sicilia da parte mia, di Rizzo, di Forti e dei diversi interlocutori istituzionali. L’arte è bellezza, è di tutti, fa parte del quotidiano, rispetta l’ambiente, aiuta il sociale e rinasce sempre sotto nuove forme. Per questo abbiamo voluto coniugare l'omaggio ad un grande amante della Sicilia, come Tusa all'esaltazione di questa terra mitologica, esoterica, alchemica, raccontata attraverso i simboli rappresentati in questi biscotti che sono opere d'arte e sono prodotti con farine di grani antichi siciliani bio vegane".

Sarà possibile ammirare il monolite e degustare i biscotti il 29 e il 30 luglio dalle 9 alle 13.

