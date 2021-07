"Il cielo in due", vola in India il libro del palermitano Alessio Arena: pubblicata edizione inglese

Ancora una grande soddisfazione per il giovane poeta palermitano. In India è stata appena pubblicata l'edizione in lingua inglese del libro “Il cielo in due” di Alessio Arena, già autore di numerosi libri e detentore di altrettanti riconoscimenti in Italia e all'estero.

Il volume, edito in Italia da Edizioni Ex Libris, è stato tradotto da Andrea Emanuele, che ha curato anche le note, e pubblicato in India dall’editore Yayati Madan G Gandhi Group of Publication. L’immagine di copertina dell’edizione indiana, come quella dell’edizione italiana e di tanti altri libri di Arena, è stata realizzata appositamente da Mattia Pirandello.

“Ogni libro è un incontro. - ha dichiarato Arena -. E i libri, come le persone, non ci appartengono mai. Talvolta qualcuno di loro fugge verso terre lontane, superandoci, sorprendendoci, illudendoci di poterlo seguire. In ogni caso, non possiamo, non dobbiamo trattenerlo. ‘Il cielo in due’ ha segnato una svolta nella mia produzione letteraria. L’ho amato, l’ho odiato, ne sono stato geloso. Poi all’improvviso, ne ho sentito la mancanza. Adesso si è ripresentato a me in una lingua nuova e diversa, magistralmente maneggiata da Andrea Emanuele. Ringrazio l’editore - conclude il giovane scrittore - e il pubblico indiano per aver creduto in un progetto ambizioso, che supera i confini europei, offrendomi la possibilità di dialogare attivamente, su larga scala, con nuovi lettori".

