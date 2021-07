Rischio pioggia, allo Stand Florio rinviato il monologo Le mille bolle blu

Rinviato lo spettacolo delle Mille bolle blu, il monologo scritto da Salvatore Rizzo ed interpretato e diretto da Filippo Luna, che era in programma stasera allo Stand Florio di Palermo. Il Teatro Ditirammu, che organizza la rassegna dello Stand Florio, comunica infatti che lo spettacolo non si terrà "per sopraggiunte condizioni meteo sfavorevoli, che non ne permetterebbero il normale svolgimento". La nuova data è l'11 agosto, nello stesso luogo. I biglietti già acquistati per stasera - lo spettacolo era sold out - saranno validi per la nuova data. Ma chi vorrà richiedere il rimborso dovrà solo inviare una mail a questo indirizzo: info@teatroditirammu.it. L’organizzazione del Teatro Ditirammu assicura che provvederà a rendere quanto dovuto, inviando la somma corrispondente sulla stessa carta di credito utilizzata per l’acquisto dei biglietti. "Ci scusiamo con il pubblico per l’imprevisto", si conclude la nota.

