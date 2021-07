Palermo, al Foro Italico sette giorni di film all'aria aperta

Ritorna la rassegna Cinema City Palermo, la terza edizione del festival del cinema en plein air prodotta dall’associazione Wilder e diretta da Carmelo Galati.

Dal 26 luglio al primo agosto, al Foro Italico, saranno proiettate 14 pellicole (7 film e 7 cortometraggi): aprirà il festival, alle 21, il film Nati Stanchi, che ha segnato l’esordio nelle sale cinematografiche del duo Ficarra e Picone. Il 27 è in programma Mediterraneo di Gabriele Salvatores, per festeggiare il trentennale del film premio Oscar, con la presenza come ospite dello sceneggiatore Enzo Monteleone. Il 28 il western dal sapore tarantiniano Il mio Corpo vi seppellirà di Giovanni La Parola, che sarà presente con l'attore Domenico Centamore e lo scenografo Marcello Di Carlo. Il 29 C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, con un omaggio a Nino Manfredi per il centenario della sua nascita, celebrato dalla figlia Roberta Manfredi e da Alberto Simone, regista degli ultimi film di Manfredi. Il 30 Pranzo di Ferragosto, vivace commedia sulla terza età di Gianni Di Gregorio, con la presenza dello sceneggiatore Massimo Gaudioso. Il 31 la retrospettiva su Ciprì e Maresco con Enzo, domani a Palermo, con la presenza di Daniele Ciprì. Il primo agosto chiude la rassegna E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg, ospiti Rachid Berradi e i ragazzi del progetto Uno sport per tutti delle scuole di Palermo.

Ogni film sarà anticipato da un cortometraggio. Le prime cinque serate saranno aperte dai corti finalisti ai premi David di Donatello del 2021: il 26 luglio Anne di Stefano Malchiodi e Domenico Croce, il 27 Shero di Claudio Casale, il 28 Gas Station di Olga Torrico, il 29 L'oro di famiglia di Emanuele Pisano, il 30 Il gioco di Alessandro Haber. Le ultime due serate, invece, saranno anticipate da Asfalto di Naomi Kikuchi (il 31 luglio) e Acquasanta di Gianfranco Piazza Tito Puglielli (primoi agosto). Entrambi sono allievi della Scuola nazionale di cinema - Centro sperimentale di cinematografia - sede Sicilia, diretto da Costanza Quatriglio, partner per la prima volta della manifestazione.

