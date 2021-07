La "Traviata" di Verdi in scena al Verdura di Palermo: sul palco la diva internazionale Pretty Yende

Torna la "Traviata" di Giuseppe Verdi al teatro Verdura di Palermo. L'appuntamento è per domani e per domenica alle 21.15. In scena il melodramma in tre atti, tratto da La dame aux camélias di Alexandre Dumas (figlio) su libretto di Francesco Maria Piave.

Sul palco la diva internazionale Pretty Yende, il soprano sudafricano di origini zulu, che interpreterà la coraggiosa e “sempre libera” protagonista dell’opera che racconta la contrapposizione tra la libertà di amare e le rigide convenzioni sociali che non contemplano la passione.

Dopo un clamoroso “fiasco” al debutto a Venezia, la "Traviata" ha raccolto, nei suoi quasi 170 anni di vita, trionfi e consensi in tutti i teatri del mondo ed è considerata ai vertici di tutta la produzione verdiana, ruolo tra i più ambiti dai soprani.

La recita di domani sarà trasmessa in diretta streaming sulla WebTV del Teatro Massimo.

© Riproduzione riservata