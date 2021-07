Palermo, la protesta delle maestranze del Teatro Massimo: in abiti civili al primo concerto estivo

Le maestranze della Fondazione Teatro Massimo di Palermo indosseranno, stasera, alle 21.15, per il concerto di apertura della stagione estiva al Teatro di Verdura diretto da Omer Meir Wellber, i propri abiti civili.

Si tratta di una scelta che i quattro sindacati Slc Cgil - Palermo, Fistel-Cisl Palermo e Uilcom - Palermo e Fials- Palermo, hanno preso insieme per manifestare il proprio dissenso nei confronti della direzione del teatro che ha deciso di operare una riduzione della forza lavoro che attualmente conta 380 unità, passando ad una dotazione organica di 338 unità.

I lavoratori della Fondazione ed i sindacati che li rappresentano continuano a chiedere risposte sulle stabilizzazioni dei dipendenti della Fondazione, in seguito alla proclamazione dello stato di agitazione per il mancato accordo sulla definizione della pianta organica.

I sindacati chiedono la conversione del rapporto di lavoro per i 42 precari rimasti fuori dal processo di stabilizzazione che - secondo quanto approvato dal CdI - interesserebbe solo 105 unità, giungendo così come auspicato dalle parti sociali alle 380 unità attualmente in forza alla Fondazione.

