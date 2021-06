Il palermitano Riccardo Terzo è primo fagotto della Berliner Philharmoniker. Figlio d'arte, il padre per tantissimi anni è stato primo fagotto e la madre è corista come soprano. Come solista mozartiano ha partecipato ad una tournèe in Corea e con la Mozarteum Orchester di Salisburgo. Ha preso parte a concerti in Giappone e un concerto su musiche del compositore André Jolivet a Palermo con l'orchestra del Massimo. Ha poi vinto il premio nella Gewandhaus di Lipsia.

Dopo la scuola media ha studiato composizione col maestro Marco Betta e ha proseguito gli studi del pianoforte al conservatorio con il maestro Leandro Palacino. Ha frequentato il Conservatorio "Vincenzo Bellini" di Palermo. Ha vinto il premio di fagotto più importante al mondo, ovvero il "Gillet-Fox-Basson" al concorso, l'International Double reed society competition di Columbus, in Georgia ( Stati Uniti). Terzo si è diplomato al Mozarteum. E' stato allievo di Marco Postinghel, il primo fagotto dell'orchestra della Radio Bavarese.

