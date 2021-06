La scrittrice Torregrossa racconta di donne e riscatto: a Palermo il suo nuovo libro "Al contrario"

Lunedì 7 giugno alle 17.30 Giuseppina Torregrossa presenta il suo nuovo libro "Al contrario", edito da Feltrinelli.

L'appuntamento è presso il bistrot del cinema Rouge et Noir di piazza Verdi a Palermo. Previsti gli interventi di Maria Pia Farinella e Lidia Tilotta, con le letture di Stefania Blandeburgo.

Per partecipare, è necessaria la prenotazione via email all'indirizzo di posta elettronica eventi.palermo@lafeltrinelli.it.

La storia è ambientata nella Sicilia del 1927. Qui il medico Giustino Salonia - animo irrequieto - prende la drastica decisione di lasciare Palermo per accettare l’incarico a Malavacata. Un luogo descritto come “un ammasso di casupole, sporcizia e miseria”.

La moglie Gilda decide però di rimanere in città con la figlia, godendo di questa opportunità per riassaporare libertà e indipendenza. Scoppia nel frattempo la seconda guerra mondiale. Gli uomini sono costretti a partire per il fronte, ed ecco che le donne, lontante dai mariti e da padri prepotenti, vivono la loro rinascita nonostante il conflitto.

La scrittrice palermitana Giuseppina Torregrossa vive tra la Sicilia e Roma. Ed è proprio nella Capitale che ha lavorato per più di 20 anni come ginecologa.

