Arianna Art Ensemble, lutto per uno dei componenti: annullato concerto a Palermo

A causa di un lutto subito da parte di uno dei componenti del Arianna Art Ensemble il concerto dell'ensemble barocco in programma per domani, lunedì 31 maggio, alle ore 18.30, presso l'oratorio di San Mercurio di Palermo è stato annullato.

Il secondo appuntamento della X stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo è stato posticipato a data da destinarsi. "L'associazione MusicaMente - si legge in una nota - darà l'opportunità ai possessori di abbonamento di poter recuperare il concerto annullato comunicando prima possibile la nuova data dell'appuntamento a tutti i suoi abbonati e al suo affezionato pubblico".

Il programma, eseguito dall'ensemble di musica barocca, Arianna Art Ensemble, resterà invariato.

Verrà proposto un repertorio che vedrà protagonisti strumenti che raramente si ha occasione di ascoltare e ammirare: la viola d'amore, l’oboe d’amore, la viola da gamba e il fagotto barocco. Il programma del concerto resterà il quartetto in sol minore TWV 43, la Sonata per viola da gamba TWV 41, il Trio in fa maggiore per flauto dolce, viola da gamba e continuo, di Georg Philipp Telemann, la sonata per fagotto e continuo, e la trio sonata in fa magg. di Johann Friedrich Fasch e il concerto in sol maggiore per oboe d amore, viola d amore e fagotto di Johann Michael Böhm.

