Musica al teatro Massimo di Palermo, sul podio il direttore d'orchestra Marc Albrecht

Nuovo appuntamento con la musica domani alle 19 in diretta streaming dal teatro Massimo di Palermo. Sul podio il direttore d'orchestra Marc Albrecht, apprezzato a livello internazionale.

Albrecht dirigerà la Sinfonia n. 3 di Franz Schubert e la Sinfonia n. 1 “Il Titano” di Gustav Mahler.

Tanti i riconoscimenti ottenuti dal direttore d'orchestra: sotto la sua direzione l’opera nazionale Olandese è stata premiata come “Opera House of the Year” nel 2016, mentre nel 2019 è lui stesso a essere nominato “Conductor of the year” agli International Opera Awards.

Ha anche ricevuto una nomina al Grammy 2019 per il Wozzeck all’opera nazionale Olandese. Per assistere al concerto basta collegarsi alla web tv del teatro Massimo www.teatromassimo.it e dell'Anfols e sul canale YouTube della Fondazione.

© Riproduzione riservata