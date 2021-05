Palermo, Gaetano Lino nominato Ispettore Onorario per i Beni culturali sommersi

Gaetano Lino, Responsabile del Gruppo subacqueo di BCsicilia è stato nominato “Ispettore Onorario per i Beni culturali sommersi della Provincia di Palermo” a seguito di formale richiesta della Soprintendenza del Mare. Il mandato è triennale e durerà dall’aprile del 2021 all’aprile del 2024.

L’Assessore Alberto Samonà ha conferito l’incarico “per la professionalità e competenza nel settore dei Beni Culturali”.

Gaetano Lino, in servizio per circa un decennio presso l’Ufficio del Genio Civile di Palermo con la qualifica di Dirigente tecnico ingegnere, è passato successivamente alla Soprintendenza del Mare dove è stato per molti anni Dirigente tecnico. Coordinatore in diverse operazioni di ricerca e rilievo tra cui la missione archeologica italiana presso l’isola di Ojika in Giappone, la missione siciliana in Libia presso Ra’s Al-Hilal nelle acque della cirenaica, ancora a Bomba e Tobruk, ad Alessandria d’Egitto, nelle fredde acque del mare Baltico presso Vyborg, ed infine responsabile di innumerevoli attività di ricerca e recupero nei mari di Sicilia.

“Esprimo vivo compiacimento commenta il Soprintendente del Mare, Valeria Li Vigni - per il prestigioso incarico che sancisce il giusto riconoscimento di un costante continuo rapporto di collaborazione, interazione ed informazione con la Soprintendenza. La nomina di Ispettore Onorario rappresenta il nostro “presidio avanzato” nel settore marino affidatogli e sono sicura che l’ingegnere Lino con la sua lunga esperienza, maturata sul campo a fianco di Sebastiano Tusa, rappresenterà un valore aggiunto al gruppo dei valenti subacquei della SopMare arricchendolo con le sue competenze tecniche”.

“Siamo compiaciuti – dichiara Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia – per l’importante nomina conferita a Gaetano Lino che guida con passione, capacità e indiscussa competenza il Gruppo Subacqueo dell’Associazione BCsicilia, straordinario punto di riferimento dei sommozzatori della Sezione. Siamo certi che Gaetano svolgerà il compito assegnato con grande professionalità, serietà e impegno, come ha dimostrato nei lunghi anni a servizio delle istituzioni regionali e come volontario a tutela e valorizzazione dei nostri beni culturali sommersi”.

