Palermo, nuovi pc e arredi al Centro d'Amore di Gesù Onlus grazie alla donazione di UniCredit

Grazie a una donazione effettuata da UniCredit, il Centro d'Amore di Gesù Onlus a Palermo ha potuto acquistare computer e arredi. Il centro si occupa di assistenza alimentare alle famiglie in difficoltà economica dei quartieri palermitani di via Decollati, Corso dei Mille e via Maqueda.

“Il contributo di UniCredit - ha sottolineato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit - è stato reso possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, una carta etica che prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso questo prodotto bancario, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 1 milione 800 mila euro a 170 onlus che operano nell’isola”.

Il Centro assiste attualmente 1.200 persone (circa 360 nuclei familiari con 300 bambini e adolescenti), avvalendosi delle forniture del Banco Alimentare di Cinisi che vengono implementate, soprattutto con prodotti dedicati alla prima infanzia, grazie ai contributi ricevuti da privati ed enti.

Le scaffalature e il computer acquistati con la donazione di UniCredit consentiranno una più efficiente gestione delle attività di sistemazione e carico/scarico delle derrate alimentari.

“Ringraziamo sentitamente UniCredit - ha dichiarato Rosaria Maria Paola Certa, Presidente del Centro d’Amore di Gesù Onlus - per la sensibilità, l'interesse e l'impegno manifestato nel sostegno dell'iniziativa oggetto della donazione, la cui realizzazione ha determinato un importante e decisivo miglioramento del servizio reso dalla nostra associazione agli indigenti assistiti”.

