Giornata mondiale della Danza, lezione live con il corpo di ballo del teatro Massimo di Palermo

In occasione della giornata mondiale della Danza, il teatro Massimo apre idealmente le porte ad una lezione live in palcoscenico con il corpo di ballo diretto da Davide Bombana.

L'appuntamento è per domani in diretta streaming sulla web Tv dalle 10 alle 11.

La lezione sarà introdotta da Davide Bombana, direttore del corpo di ballo.

In scena ballerine e ballerini impegnati in questi giorni nelle prove del nuovo spettacolo del teatro Massimo, “Nijinski”. Lo spettacolo debutterà in streaming sulla webTv il 4 maggio alle 18.30.

