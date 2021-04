Torna a Palermo "Una marina di libri", online il bando di partecipazione

On line sul sito www.unamarinadilibri.it il bando per partecipare alla nuova edizione di "Una marina di libri", il festival del libro di Palermo.

L'iniziativa è promossa dal CCN Piazza Marina & Dintorni in collaborazione con l'università degli Studi di Palermo, le case editrici Navarra e Sellerio e con la libreria Dudi.

La nuova edizione della kermesse è in programma dal 16 al 19 settembre presso il parco di Villa Filippina a Palermo.

Il tema di quest'anno - 12esima edizione - sarà "Per l'alto mare aperto". "È tempo di alzare le vele e di riprendere i venti del destino - si legge in una nota -. È ora di tornare a navigare per l'alto mare aperto".

Il direttore artistico è il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, accompagnato da un comitato scientifico costituito da Matteo Di Gesù, Salvatore Ferlita e Masha Sergio.

© Riproduzione riservata