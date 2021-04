Ficarra e Picone su Netflix con la serie ‘’Incastrati’’, quando vedere le riprese a Palermo

Dopo ‘’Il primo Natale’’, film più visto dal pubblico nei cinema italiani, tra le pellicole in sala entro il 31 dicembre del 2019, Ficarra e Picone stanno per tornare sul set.

Questa volta nessun set cinematografico, bensì una serie per Netflix, prodotta da Tramp Limited Srl.

Le riprese del nuovo progetto dovrebbero iniziare già dal 26 aprile, e dal 6 all’11 maggio avranno luogo anche nelle strade di Palermo. È infatti già presente, sul sito del Comune, una ordinanza del servizio Mobilità Urbana che limita la circolazione in quei giorni nella zona di via Marchese di Villabianca, e in un tratto di via Mario Rutelli, via De Amicis, via La Marmora e via D’Azeglio.

Al momento nessun indizio sulla trama della serie, sul cast e sul numero delle puntate.

La produzione sembrerebbe ancora essere alla ricerca di attrici italiane di età compresa tra i 35 ai 45 anni. Unica certezza al momento: il direttore della fotografia sarà il palermitano Daniele Ciprì.

