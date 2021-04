Tre artisti internazionali raccontano Palermo, mostra collettiva in città

Tre artisti internazionali raccontano Palermo. Ognuno col proprio sguardo, ma tutti e tre partendo dallo stesso punto di vista. Si chiama Palermo Panorama, la mostra collettiva di Valerie Krause, Carmelo Nicotra e Timothée Schelstraete, promossa dal Goethe-Institut Palermo e Institut français Palermo che s’inaugura il 15 maggio, dalle 11 alle 18 – e fino al 26 giugno - all’Haus der Kunst dei Cantieri Culturali della Zisa.

La rassegna altro non è che il risultato di un soggiorno qui a Palermo di Valerie originaria di Herdecke in Germania, Carmelo originario di Favara e Timothée originario di Parigi. I tre artisti sono stati scelti "per la loro sensibilità nell’interagire con i luoghi, - si legge in una nota - come presupposto per un’indagine visiva sulla città di Palermo che è partita proprio dai Cantieri Culturali della Zisa".

Partendo dal “Panorama von Palermo” di Karl Friedrich Schinkel, il celebre quadro panoramico circolare dalle enormi dimensioni, che l’architetto e pittore dipinse dalla terrazza di un edificio della Zisa, “fotografando” dunque la città, ognungo di tre artisti ha restituito "un’immagine personale e potente di Palermo, interpretandone con il proprio linguaggio artistico suggestioni e visioni".

© Riproduzione riservata