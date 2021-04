Concerto in streaming al Massimo di Palermo: dirige il giovane Michele Spotti

Concerto sabato in diretta streaming sulla webTv del teatro Massimo di Palermo.

A dirigere l'orchestra sarà il giovani direttore 27enne Michele Spotti. L'appuntamento è per le 18 in diretta streaming sulla webTv www.teatromassimo.it.

In programma la Sinfonia n.41 Jupiter di Wolfgang Amadeus Mozart e lo Stabat Mater di Gioachino Rossini, con un cast composto da Giuliana Gianfaldoni (soprano), Vasilisa Berzhanskaia (mezzosoprano), Edgardo Rocha (tenore), Luca Tittoto (basso). E il Maestro Ciro Visco alla direzione del Coro.

Si comincia con la Sinfonia n. 41 in Do maggiore K 551, anche nota come Jupiter.

La seconda parte del programma propone invece un’opera di intensa spiritualità come lo Stabat Mater, il capolavoro di Gioachino Rossini.

