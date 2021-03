Čajkovskij in scena a Palermo, Omer Meir Wellber dirige l'orchestra del teatro Massimo

L'appuntamento è per sabato alle 20 in diretta streaming sulla webTv del teatro Massimo. L'evento in programma vede protagonista il direttore Omer Meir Wellber che salirà sul podio dell’orchestra del teatro Massimo di Palermo per dirigere la sinfonia n. 6 in Si minore Patetica op. 74 di Pëtr Il'ič Čajkovskij.

Si tratta dell'ultima partitura del compositore russo, che rivela anche questa volta la sua anima tormentata.

Fu scritta nel 1893, dopo un periodo di crisi creativa. Nello stesso anno, precisamente il 16 ottobre, Čajkovskij la presentò per la prima volta Pietroburgo in piena epidemia di colera.

Una settimana dopo questo debutto il compositore morì dopo aver bevuto "un bicchiere d'acqua infetta". Una morte avvolta nel mistero: si trattò di una fatale distrazione o di un suicidio?

Oggi la sinfonia è pronta per essere trasmessa anche sul canale YouTube della Fondazione e sulla webTv dell'ANFOLS (associazione nazionale delle Fondazioni lirico sinfoniche) per il progetto "Aperti, nonostante tutto".

Per assistere allo spettacolo, basta collegarsi al sito del teatro www.teatromassimo.it selezionando in homepage la sezione “teatro Massimo tv”, e cliccando alle 20 su su “Wellber - Patetica”.

