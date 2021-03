Palermo, Living Lab per studenti, ricercatori, imprese, pubblica amministrazioni e creativi: iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni gratuite ai Living Lab: percorsi formativi per studenti, ricercatori, giovani creativi, start up, piccole e medie imprese, pubbliche amministrazioni nel corso dei quali saranno organizzati seminari, workshop, corsi di formazione per la realizzazione di prodotti tecnologici innovativi in realtà virtuale e aumentata.

L’ 8 marzo, dalle 9 alle 11, nel corso della conferenza stampa online sulla piattaforma Teams, saranno presentati tre living lab organizzati dal Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione siciliana (capofila del progetto), dall’associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali (ideatrice di iHeritage e partner di progetto), dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo (partner di progetto e coordinatore dei Living Lab).

Per partecipare gratuitamente ai living lab basta cliccare su: https://forms.gle/wHXZbUNy6jMf272R6

© Riproduzione riservata