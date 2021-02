Finisce l'attesa per l'Ernani di Verdi, in scena via streaming al teatro Massimo di Palermo

Finisce l'attesa per l'Ernani di Verdi, in scena stasera alle 20 in streaming sulla web tv del teatro Massimo di Palermo.

Lo spettacolo sarà in forma semiscenica sul sito www.teatromassimo.it. Ernani è il dramma lirico in quattro parti di Giuseppe Verdi, su libretto di Francesco Maria Piave, e ispirato al romanzo omonimo di Victor Hugo, Hernani.

Dopo 22 anni di assenza, torna in scena uno spettacolo che il teatro Massimo vuole dedicare al tenore palermitano Vincenzo La Scola, a 10 anni dalla sua morte, e che debuttò nel ruolo nel 1999 proprio a Palermo.

A dirigere lo spettacolo sarà il maestro Omer Meir Wellber con l’orchestra e il coro del teatro Massimo, diretto dal maestro Ciro Visco.

In scena quattro interpreti d’eccezione: il tenore Giorgio Berrugi, il soprano Eleonora Buratto, il baritono Simone Piazzola nel ruolo di Don Carlo, re di Spagna e Michele Pertusi nei panni del vendicativo Don Ruy Gomez de Silva, Grande di Spagna.

Fanno parte del cast anche Irene Savignano (Giovanna), Carlo Bosi (Don Riccardo) e, nei panni di Jago, Andrea Pellegrini.

L'opera di Verdi fu messa in scena per la prima volta a Venezia al teatro La Fenice nel 1844. La storia racconta la passione ricambiata di Ernani, il bandito sotto le cui mentite spoglie si nasconde il nobile Don Giovanni d’Aragona, per la giovane Elvira, promessa sposa al vecchio zio Don Ruy Gomez de Silva e amata al contempo perfino dal Re, Don Carlo, futuro Imperatore.

