Torna a Palermo "Una Marina di Libri", il giornalista Savatteri nuovo direttore artistico

Torna a Palermo "Una Marina di Libri". L'edizione 2021 del festival dell’editoria indipendente si svolgerà da giovedì 16 a domenica 19 settembre a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18.

Partiti dunque i preparativi di un'edizione che promette tante novità, a partire dal direttore artistico che sarà il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri accompagnato da un comitato scientifico costituito da Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita.

«È per me un onore, ma anche una sfida, assumere la direzione artistica di “Una Marina di Libri” - dice Gaetano Savatteri -. Un onore per essere stato scelto a dirigere un’iniziativa che forte della sua esperienza decennale è ormai patrimonio di Palermo e della Sicilia».

Una vera e propria sfida quella di "Una Marina di Libri" perché gli editori, gli organizzatori, i collaboratori e i partners si attendono sempre maggiori risultati, così come sottolineato da Savatteri.

In particolare quest'anno, «Una Marina di Libri cade in una stagione che tutti noi speriamo di rinascita, fuori dalle restrizioni dettate dalla pandemia - ha continuato Savatteri -. Il segno di questa svolta, dopo i lunghi e oscuri mesi trascorsi, sta anche nella definizione di un luogo diverso per ospitare la manifestazione: un’area dalla memoria storica, nel cuore della città moderna».

