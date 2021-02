Foibe, a Palermo il ricordo dell'orchestra jazz siciliana e del Brass Group: evento in streaming

In occasione del 'Giorno del ricordo', domani, la Fondazione the Brass Group, con l'Orchestra Jazz Siciliana, si fa promotrice di una iniziativa in streaming quale contributo alla memoria dei tragici avvenimenti storici.

Saranno trasmessi in streaming sui canali del Brass alcuni brani eseguiti dall'Orchestra Jazz Siciliana ed una testimonianza a cuore aperto di Rosario Modica, uomo di grande cultura, che è riuscito a sopravvivere alle foibe grazie all'intervento del padre, l'ammiraglio Domenico Modica di origini siciliane.

Il contributo, che fa parte delle attività istituzionali della Fondazione la quale ha recepito l'invito dell'assessore regionale allo Spettacolo Manlio messina, a tutte le istituzioni culturali siciliane, a commemorare la giornata del 10 febbraio, contiene anche l'intervista alla figlia di Rosario, Chiara Modica Donà dalle Rose, mecenate della cultura e dell'arte, ma anche avvocato di diritto internazionale e della tutela dei diritti umani, che ricorda i racconti del padre appena quattordicenne, vissuti durante quel terribile periodo che fa parte della nostra storia.

Saranno dedicati brani in memoria alle vittime del Giorno del Ricordo e a tutti coloro che ne hanno vissuto la sofferenza. Il programma musicale dell' Orchestra Jazz Siciliana, diretta dal maestro Domenico Riina, prevede il brano "How Far Can You Fly", eseguito da Vito Giordano al flicorno, con l'arrangiamento di Ignazio Garsia. Seguono altri due brani eseguiti da Giuseppe Milici, il primo "The Shadow Of Your Smile", orchestrato sempre da Ignazio Garsia, e il secondo ,"The Summer Knows" con l'arrangiamento del maestro Antonino Pedone. "La tragedia delle Foibe, che ha coinvolto le popolazioni giuliano-dalmate, per anni è stata tenuta nascosta, negata, dimenticata nella totale indifferenza - dice l'assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina -. Decine e decine di italiani gettati nelle cavità carsiche e inghiottiti negli abissi rocciosi profondi oltre cento metri. Una tragedia che l'umanità non deve né dovrà mai dimenticare e il contributo del Brass Group ci invita alla riflessione e al dovere di di tramandare il ricordo ai nostri giovani". conclude.

È possibile assistere all'iniziativa in streaming sui canali social della Fondazione The Brass Group pagina facebook, Youtube e sul sito www.brassgroup.it.

