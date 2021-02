Un patto per riqualificare il centro storico di Palermo: ok al finanziamento da 90 milioni

Sottoscritto in modalità telematica, al termine del tavolo istituzionale di coordinamento convocato e presieduto dal sottosegretario del ministero ai Beni culturali, Anna Laura Orrico, il Contratto istituzionale di sviluppo «Palermo-Centro storico» di competenza del Mibact, progetto integrato per la riqualificazione e la rigenerazione del centro storico di Palermo, con interventi per 90 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nell’ambito del Piano Operativo Cultura e Turismo 2014-2020.

Al tavolo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mario Turco; il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando; l’assessore regionale ai Beni culturali, Alberto Samonà; il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani; il rettore Fabrizio Micari. Gli interventi approvati sono 17: 11 proposti dal Comune di Palermo, 5 dalla Regione Siciliana ed uno dalla Soprintendenza Archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo.

«La firma del Cis è una grande occasione per Palermo - ha dichiarato il Sottosegretario Mibact Anna Laura Orrico, titolare della delega ai Cis - abbiamo ripreso un percorso che si era interrotto mesi fa e siamo arrivati al traguardo, grazie anche alla proficua collaborazione con gli enti locali e con tutte le parti coinvolte. I 90 milioni di finanziamento permetteranno di riqualificare e valorizzare il ricchissimo patrimonio storico, artistico ed architettonico di Palermo, rafforzandone il ruolo culturale, economico e sociale, creando nuove opportunità di lavoro e di crescita».

La firma del Cis Palermo segue quelle di Taranto, Cosenza e Napoli, i quattro Contratti istituzionali di sviluppo di competenza del ministero.

