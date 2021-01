Palermo, concerto delle sorelle Faja in streaming dall'oratorio San Lorenzo

Roberta e Monica Faja, musiciste sorelle e figlie d'arte si esibiranno in "ombra & luce Fuori dal comune…" in streaming martedì 5 gennaio alle ore 18 sul canale Youtube Monica Faja attraverso il link https://youtu.be/kArN1z5D-o4. E sulla pagina Facebook FAJArt: https://www.facebook.com/events/1021711054975825/

Alla guida dei loro rispettivi gruppi, Ensemble "Cordes et Vent" ed "Aeolian Vocal Ensemble", Roberta e Monica guideranno l'ascoltatore in un percorso musicale e visivo dove strumenti, voci, volti e monumento si uniranno per offrire al pubblico "un insolito mix di "arte e bellezza.

La magia della musica si plasmerà con l'essenza del meraviglioso Oratorio San Lorenzo" dice Roberta Faja, "per rendere viva la storia del luogo architettonico che abiteremo per un giorno: gli stucchi bianchissimi, le volute, i puttini, i cartigli e le cornucopie prenderanno vita e diventeranno al contempo spettatori e interpreti di questo momento a loro dedicato". Le performance musicali sono precedute da brevissimi cortometraggi con scene collegate da un fondo di rumori, un vortice tra immagini e suoni, un crescendo che porterà lo spettatore tra il candore dei putti, la policromia dei marmi, e il chiaroscuro della musica e dell'animo umano.

L'evento è suddiviso in due parti: L'ombra con l'Ensemble Cordes et Vent, e la Luce con l'Aeolian Vocal Ensemble. "Ma non solo questo- osserva Monica Faja - questo evento in streaming rappresenta la ferma volontà di essere presenti oltre le barriere, oltre le difficoltà dettate dalla pandemia, oltre la necessità di esprimere la nostra musica cantando con le mascherine: noi desideriamo evidenziare, attraverso il nostro esempio, il bisogno di continuare a fare musica, di essere parte integrante di un processo di rinascita culturale legata alla musica, di comunicare al mondo intero che c'è sempre la possibilità di trovare la forza per non mollare".

