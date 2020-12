Teatro Biondo di Palermo, su Youtube un "cantiere" di lavoro sul poeta Scaldati

In attesa di riaprire al pubblico nelle proprie sale, il Teatro Biondo di Palermo avvia un cantiere di lavoro sul poeta e drammaturgo palermitano Franco Scaldati, morto nel 2013. Nell'ambito del format "Cantieri del Biondo", domani alle 18, sul canale YouTube del teatro, saranno proposte le prime sessioni di prova della nuova produzione "Il cavaliere Sole", un progetto di Enzo Venezia e Mario Incudine, per la regia di Cinzia Maccagnano, con Alfio Antico, Serena Barone, Paride Benassai, Gino Carista, Egle Mazzamuto, Antonio Pandolfo e Salvo Piparo.

E' uno dei testi più lirici, visionari e autobiografici di Scaldati, che Venezia, Incudine e Maccagnano affrontano in una chiave inedita e musicale. Il progetto su Scaldati proseguirà domenica e lunedì, sempre alle 18, in première sul canale YouTube, con due puntate di "Inedito Scaldati" a cura della regista Livia Gionfrida. Si tratta di recital a tre voci con gli attori Melino Imparato, Domenico Ciaramitaro e Rori Quattrocchi, che recupera alcuni testi meno noti del poeta, parte dei quali ispirati ai versi di Shakespeare.

"Scaldati manca da questa città ormai da sette anni - dice Melino Imparato, storico collaboratore del drammaturgo palermitano - ripercorrere il suo teatro è una reazione alla 'pandemia intellettuale' del momento. Franco avrebbe avuto molto da dire in questo periodo così oscuro per l'umanità". "In un momento in cui i teatri sono chiusi, fare ricerca diventa un vero e proprio compito per gli artisti - dice Livia Gionfrida - non dobbiamo mollare. Ringrazio il Biondo: quando mi è stato chiesto di tornare a lavorare nella mia Sicilia e sul teatro di Franco, non ci ho pensato un secondo: ho lasciato a Firenze e congelato tanti lavori che stavo facendo. Inedito Scaldati è una prima fase di studio, complessa, articolata, con un gruppo di attori straordinario".

