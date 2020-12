"Il coraggio della memoria", il nuovo libro di Giovanni Impastato dedicato alla madre Felicia

È appena uscito il nuovo libro di Giovanni Impastato “Il coraggio della memoria. Scritti, analisi e riflessioni dalla scomparsa di mamma Felicia ad oggi”. L’autore ha voluto dedicarlo a sua madre, la cui scomparsa avvenuta il 7 Dicembre del 2004, ha segnato un grande vuoto ed al contempo la scelta di mantenere fin da subito la promessa a lei fatta di “continuare a tenere aperta la sua Casa” e non fermarsi mai.

"Dopo 16 anni, è nata l’esigenza di raccontare la storia di questo arco di tempo facendo riaffiorare tanti episodi e analisi che hanno riguardato la vicenda politica, sociale e culturale del nostro Paese - spiega l'autore -. È un ulteriore incoraggiamento a continuare a costruire il futuro ed anche l’occasione per alimentare una discussione all’interno di quella parte della società civile che crede ancora in un possibile cambiamento".

Il libro contiene un’articolata introduzione di Evelin Costa che ha collaborato con Giovanni Impastato alla ricerca e selezione dei testi.

Il libro è edito da CMI Casa Memoria Impastato. "Abbiamo raccolto la proposta di Giovanni Impastato per dare un messaggio di speranza in un momento di grandi incertezze; investire sulla cultura proprio in un momento di crisi ci è sembrato un contributo nei confronti di chi si dedica ogni giorno alla crescita culturale - spiegano dalla casa editrice -. Questo libro, nel suo piccolo, non rappresenta solo un sostegno per Casa Memoria, ma anche per quel mondo che ruota intorno alla nascita di un libro: dalla creazione, alla stampa, alla distribuzione. Giovanni Impastato ha rinunciato ai sui diritti di autore per garantire un supporto a tutti noi ed al nostro impegno quotidiano. Siamo sicuri che per tutti quelli che lo acquisteranno sarà uno strumento di riflessione, per comprendere questi ultimi anni ed anche questo difficile momento che sta colpendo tutti. Un regalo che possiamo e ci possiamo fare in un Natale che necessiterà una grande riflessione sui valori umani e su cosa significhi costruire solidarietà e comunanza".

