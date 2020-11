Lirica, Francesco Giambrone nominato membro Board di Opera Europa

Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo e Presidente dell'Anfols, l'Associazione Nazionale delle Fondazioni Lirico Sinfoniche italiane, è stato nominato membro del Board of directors di Opera Europa, l'organizzazione internazionale che ha sede a Bruxelles e che raccoglie tra i suoi associati più di 200 teatri d'opera europei.

La nomina è avvenuta in occasione dell'assemblea generale straordinaria dei soci di Opera Europa e della conferenza annuale in cui il sovrintendente è stato invitato dal direttore Nicholas Payne a presentare una relazione sui programmi del Teatro Massimo e in particolare sulle attività sociali create negli ultimi anni per il territorio.

