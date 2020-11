Eduscopio, l'Ignaziano e il Cannizzaro sono i migliori licei di Palermo

I licei palermitani Ignaziano e Cannizzaro conquistano i primi posti nella nuova edizione 2020 Eduscopio. Online la classifica della Fondazione Agnelli, con i dati aggiornati sulle scuole superiori di Palermo (con un raggio di 10 km) che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.

Per quanto riguarda la prima strada, il Centro Educativo Ignaziano occupa il posto più alto del podio per gli studi classici mentre lo Stanislao Cannizzaro si riconferma primo per quelli scientifici. Per le scienze umane, tra i migliori c'è il Regina Margherita e tra i licei specializzati nello studio delle lingue troviamo il Danilo Dolci. Il Marco Polo e il Filippo Parlatore, infine, risultano in vetta rispettivamente come istituto tecnico economico e istituto tecnico tecnologico.

L’altra classifica, invece, prende in esame un indice di occupazione dei diplomati, ovvero «la percentuale di occupati che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal diploma misurata su quanti non si sono immatricolati all’università». In questa categoria, per gli istituti tecnici economici e tecnici tecnologi ottiene il punteggio più alto il Platone (33% e 42%), mentre il Paolo Borsellino è primo tra gli istituti professionali servizi (34%), e l’Alessandro Volta tra quelli professionali industria e artigianato (34%).

© Riproduzione riservata