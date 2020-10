Pop ed eclettico: esce "Giovedì", il primo singolo del palermitano Alberto Spataro

On line il primo singolo di Alberto Spataro in arte “Alberto”. "Giovedì", con sonorità pop e un testo eclettico, è disponibile per l’ascolto e il download su tutti i principali digital store. Il progetto nasce per raccontare le sue emozioni, con la voglia di essere sempre sé stesso. Moda musica e cinema, queste sono le caratteristiche che distinguono il progetto di Alberto.

Classe '96, Alberto nasce come arrangiatore per diversi artisti e producer ma presto ha capito che non gli bastava. Per l'artista questo "è solo il primo brano di una lunga serie di singoli associati a diversi videoclip cinematografici", il primo in uscita lunedì prossimo". Per più informazioni ecco la pagina Facebook dell'artista (https://www.facebook.com/SonosoloAlberto) e il link per gli ascolti.

© Riproduzione riservata