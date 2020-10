Palermo, è morto il maestro di Yoga Yogiraj Aruna Nath Giri

Palermo perde la figura simbolo della divulgazione della Cultura dello Yoga in Sicilia. È scomparso il Maestro Yogiraj Aruna Nath Giri. A lui si deve l'introduzione in Sicilia della Cultura dello Yoga dei Rishi - già a partire dai primi anni Ottanta - che prende le sue origini dall'Ashtanga Yoga ed usa tecniche provenienti dall’Hatha Yoga, dal Raja Yoga, dallo Jnana Yoga, oltre a fare ampio uso di tecniche di Pranayama.

Nato in Argentina nel 1941, Aruna nel 1969, dopo anni vissuti in Europa, visita l’Oriente e conosce in India il Maestro Yogarishi Swami Gitananda. Durante questo lasso di tempo approfondisce la conoscenza dell’essenza delle tecniche della Cultura dello Yoga dei Rishi, viaggiando per tutta l’India e costituendo un eccezionale bagaglio di informazioni tecniche, scientifiche e antropologiche.

Al ritorno in Europa sviluppa la pratica dello yoga e inizia ad insegnare in diversi paesi tra i quali la Francia, la Danimarca e l’Italia. Allo stesso tempo amplia la propria ricerca seguendo le linee più avanzate nel campo della Neurologia e della Nutrizione cellulare. Nella sua ricerca fonde tali conoscenze con l’obiettivo di elevare la coscienza dell’essere umano e sviluppare tutto il suo potenziale.

Nei primi anni ’80 Aruna Nath Giri si trasferisce in Sicilia, a Palermo, dove fonda il Centro di Cultura Rishi oggi riconosciuto a livello internazionale, con centri attivi in Italia e in Sudamerica.

