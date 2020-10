Le imprese di fronte alla sfida delle diverse sostenibilità, workshop alla Lumsa di Palermo

Sostenibilità è la parola chiave per i dirigenti di impresa d’oggi che si declina in ambito non solo economico ma anche sociale e ambientale. L’attuale ambiente competitivo, infatti, presenta sfide che richiedono nuovi paradigmi che considerino valori, approcci capaci di perseguire i tre diversi aspetti della sostenibilità: economica, sociale e ambientale. Le imprese devono creare innovazioni orientate alla sostenibilità e plasmare modelli di business sostenibili, integrandoli nelle loro strategie, processi e strutture.

Di questo si parlerà nel corso dell’incontro virtuale organizzato dai professori Anna Minà e Sergio Paternostro del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUMSA di Palermo che sono gli organizzatori dell’extension Strategy for a Sustainable and Responsible World, un workshop online in programma domani dalle 15.00, sulla piattaforma Google Meet. L’incontro è un evento nell’ambito della conferenza annuale di Strategic Management Society - SMS, appuntamento internazionale di strategia che si svolge solitamente negli Usa e che quest’anno causa Covid-19, si terrà anch’esso online dal 26 al 30 ottobre per la sua 40ma edizione.

Il workshop si avvarrà di un panel di studiosi di strategia, sostenibilità e business ethics a livello internazionale che comprende Sharon Alvarez, University of Pittsburgh; Giovanni Battista Dagnino, LUMSA University; Ivan Montiel, City University of New York; Guido Palazzo, University of Lausanne; Roberto Phillips, University of York; Violina Rindova, University of South California; Anastasiya Zavyalava, Rice University, con l’obiettivo di alimentare un dibattito su un tema di stretta attualità. Per partecipare al workshop inviare una email a a.mina1@lumsa.it.

“Le imprese oggi non possono non considerare l'impatto sociale, comunitario ed ecologico delle loro azioni”, spiega Anna Minà docente di management al dipartimento LUMSA di Palermo, “questo implica inevitabilmente un'immersione profonda in un nuovo paradigma di business che abbraccia un più ampio insieme di valori”. “Il crescente impatto di questi progressi”, aggiunge, “e il tasso esponenziale di adozione di queste nuove pratiche hanno stimolato la discussione sull'importanza di approfondire le questioni centrali connesse ai temi della sostenibilità e della responsabilità”.

